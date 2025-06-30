وزير الداخلية يصل كربلاء للتحظير لخطة العاشر من محرم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزير وصل اليوم الى للاطلاع على سير الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالعاشر من شهر محرم الحرام".وأضافت الوزارة، أن "المحافظ وقائد عمليات كانا في استقبال الوزير والوفد المرافق، ومن المؤمل أن يعقد الوزير اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".