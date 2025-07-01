في البصرة.. تفجير مسيطر عليه صباح الغد

أعلنت ، الثلاثاء، عن تفجير مسيطر عليه صباح يوم غد.

وقال اعلام عمليات في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي لقيادة عمليات البصرة بإجراء تفجير واتلاف مخلفات حربية سابقة ضمن مقتربات منطقة مجنون غدا الاربعاء ٢٠٢٥/٧/٢".

وأضاف البيان أن "توقيت الاتلاف من الساعة ٨ الى ١٠ صباحا لذا اقتضى التنويه".