فرق الدفاع المدني مستمرة للبحث عن مفقودين داخل الهايبر ماركت الكوت

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني ماتزال مستمرة للبحث عن مفقودين داخل الهايبر ماركت".واعلن الحداد 3 أيام على أرواح فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" في .وأفاد مصدر أمني في ، بارتفاع حصيلة حريق طال مبنى الهايبر ماركت في مدينة الكوت الى 77 شهيدا حتى الان.