اشتباكات بالأيدي وتلويح بالساطور بين قوة أمنية وأصحاب أكشاك "متجاوزة" بمدينة الصدر

وبحسب الفيديو المتداول، اعترض أصحاب الأكشاك على قرار الإزالة من كوادر البلدية بحجة تجاوزهم على الطرق والممتلكات العامة، مما تطور الى اشتباكات بالأيدي بين القوة الأمنية المرافقة للكوادر وبين أصحاب الأكشاك.من جهته، قال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "قوة أمنية اعتقلت 2 من المتجاوزين بعد اعتدائهم على القوة الأمنية التي رافقت كوادر البلدية لتنفيذ أمر الإزالة لأحد الأسواق الشعبية في شرقي .