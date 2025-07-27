بالفيديو.. المصابون من القوات الامنية خلال الاشتباكات جنوبي بغداد

واظهر مقطع الفيديو الكوادر الطبية وهي تقدم العلاج للمصابين من منتسبي الاجهزة الامنية.جاء ذلك بعدما كشف مصدر امني، اليوم الاحد، تفاصيل ما حصل.وقال المصدر لـ ، ان "صوت تبادل اطلاق النار الذي حصل قبل قليل، ناتج عن تكليف شخص جديد بمنصب مدير عام في احدى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة، ولدى توجهه لتسلم المنصب رفض المدير السابق التسليم".واضاف ان "مشاحنات حصلت بين الجانبين تطورت الى تبادل اطلاق النار"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى اصابة اثنين من الطرفين".وتابع ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث في محاولة للتهدئة والسيطرة على الوضع".واعلنت ، اليوم الاحد، اعتقال 14 مسلحا اثر الاحداث في جنوب .وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي وقع صباح اليوم داخل إحدى دوائر في جانب ، نعلن أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".واضافت ان "القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدة أن "فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".وشددت الوزارة على أن "أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة أو تهديد الأمن العام".