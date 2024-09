تخص الرسائل المجهولة.. واتساب يختبر ميزة جديدة لتعزيز الأمان

وأصبحت ميزة "Block messages from unknown accounts" متاحة حاليا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية من تطبيق واتساب، ومن المتوقع أن يتم طرحها لعدد من المستخدمين الأسابيع المقبلة.ووفقا لتقرير موقع WABetaInfo، توفر هذه الميزة للمستخدمين إمكانية حظر الرسائل بشكل تلقائي من الحسابات غير المعروفة التي ترسل كميات كبيرة من الرسائل في فترة زمنية قصيرة.خطوات تفعيل هذه الميزةلتفعيل ميزة "Block messages from unknown accounts" الجديدة، يجب على المستخدمين:أولا، التوجه إلى إعدادات الخصوصية داخل التطبيق.ثانيا، تبويب "إعدادات متقدمة" (Advanced).ثالثا، خيار "حظر رسائل الحسابات غير المعروفة".وبمجرد تفعيل هذا الخيار، ستقوم الميزة بحظر الرسائل تلقائيا من الحسابات غير المعروفة التي تتجاوز معينا من الرسائل في فترة قصيرة، وهذا يوفر حماية إضافية ضد الرسائل المزعجةمن المهم ملاحظة أن هذه الميزة لا تحظر جميع الرسائل الواردة من الحسابات غير المعروفة بشكل عشوائي، بل تستهدف فقط الحسابات التي ترسل كبيرا من الرسائل في فترة قصيرة.ويضمن هذا التصميم أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تلقي الرسائل من جهات غير المعروفة، بينما يوفر في نفسه حماية فعالة ضد الرسائل المزعجة أو الضارة.وبالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام برفع الحظر تلقائيا عندما يعود معدل الرسائل من الحسابات غير المعروفة إلى الوضع الطبيعي.وتضمن هذه الميزة عدم حظر جميع الحسابات بشكل دائم، بل تركز فقط على تلك التي تظهر سلوكا مريبا بإرسال كميات كبيرة من الرسائل في فترة زمنية قصيرة.ويوصي واتساب المستخدمين بتفعيل ميزة "Block messages from unknown accounts" إذا لاحظوا تلقي العديد من الرسائل من حسابات غير معروفة. وستساهم هذه الخطوة بشكل في حماية المستخدمين من محاولات التصيد الإلكتروني والرسائل المزعجة، مما قد يعزز الأمان ويقلل من التهديدات المحتملة.والجدير بالذكر أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الطرح التدريجي، وهي متاحة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية الذين قاموا بتحديث التطبيق إلى الإصدار الأخير من متجر Google Play.ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مساعي التراسل الفوري واتساب نحو الحد من النشاط المزعج يواجه مستخدمو التطبيق.تعتبر هذه الميزة، الخطوة الثانية من نوعها التي يتم الكشف عنها شهر واحد.ومنذ حوالي شهر، كشف تقرير آخر عن جهود واتساب لتطوير جديد يهدف إلى حل مشكلة الرسائل المزعجة التي يعاني منها المستخدمون منذ فترة طويلة.ويعتمد هذا النظام المقترح على إنشاء أسماء مستخدمين (usernames) بدلاً من استخدام أرقام الهواتف في التواصل بين المستخدمين.كما يختبر واتساب حاليا نظاما متقدما لأسماء المستخدمين، يتيح لكل مستخدم إنشاء اسم خاص به يمكن للآخرين العثور عليه والتواصل من خلاله دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، مما يساهم في الحفاظ على خصوصية رقم الهاتف، يعتبر وسيلة تعبير عن شخصية المستخدم.كما يوفر هذا الخيار وصولا مباشرا للمستخدم عبر مكالمات أو رسائل نصية خارج إطار واتساب