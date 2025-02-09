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"لا تعلم عنها".. 10 أمور يمكنك استخدامها بخرائط "غوغل"

تكنولوجيا

2025-02-09 | 10:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;لا تعلم عنها&quot;.. 10 أمور يمكنك استخدامها بخرائط &quot;غوغل&quot;
513 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
رغم استخدام خرائط غوغل منذ سنوات، إلا أن هنالك العديد من الميزات التي لم نستكشفها بعد، والتي من شأنها أن تجعل استخدام الخرائط أكثر سهولة ومتعة.

وقبل عشرين عامًا، غيرت خرائط غوغل الطريقة التي نرى بها العالم ونتنقل فيه، واليوم أصبحت أداة لا غنى عنها لأكثر من 2 مليار مستخدم شهريًا، حيث تشكل الطريقة التي يتنقل بها الأشخاص ويستكشفون بها، سواء كانوا يسافرون إلى أماكن جديدة أو يعيدون اكتشاف مدينتهم.
 
وفيما يلي بعض الميزات المخفية والمفيدة لخرائط غوغل التي ربما فاتتك على مر السنين:
 
القيادة بأناقة
 
عندما تقود باستخدام خرائط غوغل، يمكنك الآن تخصيص أيقونة التنقل الخاصة بك بأنواع وألوان جديدة من السيارات.
 
وبناءً على حالتك المزاجية، اختر شاحنة بيك آب قوية أو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أنيقة أو سيارة سباق هادرة، والمزيد بثمانية ألوان نابضة بالحياة.
 
ما عليك سوى بدء التنقل، والنقر على السهم الأزرق والسماح لإبداعك بقيادة الطريق.
 
اطلب الإلهام
 
هل تحتاج إلى أفكار حول الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها، ولكن ليس لديك الكثير من الوقت؟
 
ما عليك، على سبيل المثال، سوى الطلب من الخرائط عن الأشياء التي يمكنك القيام بها مع الأصدقاء ليلاً في مدينة بيروت، أو أنشطة شتوية ممتعة في الأردن للحصول على الإلهام الذي تم اختياره من قِبل الذكاء الاصطناعي "غوغل Gemini".
 
ويمكنك أيضًا طرح أسئلة حول مكان ما، مثل قواعد اللباس أو ما إذا كان هناك موقف للسيارات، والحصول على إجابات في لمح البصر.
 
الحصول على قائمة الطعام
 
إذا كنت تزور مطعمًا جديدًا، فاستخدم الخرائط لفهم أشهر أطباقه مسبقًا.
 
ابحث عن مطعم وانتقل لأسفل إلى "أبرز ما في القائمة"، وسترى صورًا ومراجعات لأفضل الأطباق من مجتمع الخرائط لمساعدتك على الاستفادة من ذوقك الداخلي في الطعام وطلب الطعام بثقة.
 
فهم منطقة ما
 
قد يكون من الصعب تحديد اتجاهاتك عند الخروج من محطة مترو الأنفاق، أو إذا كنت في حي جديد، لكن باستخدام Lens في الخرائط، فإن هذه المشكلة ستصبح من الماضي.
 
انقر فوق رمز الكاميرا في شريط البحث، وارفع هاتفك للسماح للواقع المعزز بتغطية المعلومات المفيدة على الفور، مثل اسم المكان وما يوجد في محيطك.
 
السفر عبر الزمن
 
ارجع بالزمن إلى الوراء باستخدام Street View، حيث يمكنك إلقاء نظرة على منزل طفولتك.
 
للقيام بذلك افتح خرائط غوغل وقم بتشغيل طبقة Street View، وابحث عن عنوان منزلك، وانقر على "عرض المزيد من التواريخ"، وتصفح الصور لمشاهدة تطور الحي الذي ترعرعت فيه بمرور الوقت.
 
أرسل رحلتك إلى سيارتك
 
إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك التخطيط لرحلتك من هاتفك وإرسالها مباشرة إلى سيارتك إذا كانت مزودة بخدمة غوغل، فلا داعي لإضاعة الوقت في إعادة إدخال العنوان.
 
تحقق من جودة الهواء
 
هل تتجه إلى الخارج للتنزه أو الجري؟ تستخدم خرائط غوغل بيانات من محطات الحكومة وأجهزة استشعار المجتمع وأنماط الطقس وحركة المرور المباشرة لإظهار معلومات دقيقة للغاية حول جودة الهواء.
 
ما عليك سوى النقر على أيقونة الطبقات وتحديد "جودة الهواء" لعرض خريطة ملونة بمستويات جودة الهواء.
 
تجنب الحشود
 
من المفيد معرفة مدى انشغال المكان قبل الوصول إليه؛ حتى تتمكن من توفير الوقت وتجنب الطوابير الطويلة.
 
ابحث عن مكان وانتقل لأسفل إلى "الأوقات الشعبية" وسترى رسمًا بيانيًا لمدى انشغاله عادةً، وحتى مدى انشغاله في تلك اللحظة.
 
وضع عدم الاتصال
 
عندما تستكشف مدينة جديدة أو في منطقة ذات إشارة ضعيفة، يمكنك استخدام خرائط غوغل في وضع عدم الاتصال للوصول إلى معلومات الملاحة الأساسية.
ابحث عن منطقة، وانقر على الاسم أو العنوان وحدد "تنزيل" لتمنح نفسك إمكانية الوصول إلى الملاحة والتفاصيل الرئيسة دون اتصال بالإنترنت، وذلك مثالي للسفر والمغامرات.
 
خفف من قلق المسافة
 
إذا كنت تقود سيارة كهربائية، قد تكون قلقًا بشأن المسافة التي يمكن أن تقطعها سيارتك قبل الحاجة لإعادة الشحن، لكن خرائط غوغل يمكنها أن تساعد في تخفيف مخاوفك.
 
ما عليك سوى إضافة طراز وماركة سيارتك الكهربائية إلى الخرائط، وستعرض لك تلقائيًا محطات الشحن المتوافقة بالقرب منك أو على طول طريقك.
 
ويمكنك أيضًا حتى التحقق من التوافر في الوقت الفعلي للتأكد من أنك لا تقترب من شاحن قيد الاستخدام.










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