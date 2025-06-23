بالفيديو.. هلع في قطر خلال قصف قاعدة العديد

– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، حالة الهلع التي شهدتها الأسواق والمراكز التجارية خلال قصف قاعدة العديد.

ووفقا للفيديو فأن حالة من الخوف والهلع انتابت الأهالي في احد المراكز التجارية بالدوحة خلال القصف الإيراني على قاعدة العديد.

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