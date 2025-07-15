بالفيديو.. امطار وعاصفة تدخل الأجواء العراقية

– محلي

شهدت ، تساقط زخات مطر مع حدوث رياح شديدة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط الامطار في حالة نادرة تحدث مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال شهر تموز.