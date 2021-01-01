اليوم.. انطلاق الاسبوع الـ12 من دوري الكرة الممتاز

تنطلق منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة خمس مواجهات.





وفيما يلي جدول المباريات:



الحدود X النجف (ملعب التاجي) الساعة 14:00



السماوة X الكهرباء (ملعب السماوة) الساعة 14:00



القوة الجوية X نفط ميسان (ملعب الشعب) الساعة 16:00



نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 18:00



الطلبة X الكرخ (ملعب الشعب) الساعة 20:00



ويتصدر نفط الوسط ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة يليه الشرطة برصيد 20 نقطة ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة. وستقام المباريات في بغداد والسماوة والنجف.وفيما يلي جدول المباريات:الحدود X النجف (ملعب التاجي) الساعة 14:00السماوة X الكهرباء (ملعب السماوة) الساعة 14:00القوة الجوية X نفط ميسان (ملعب الشعب) الساعة 16:00نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 18:00الطلبة X الكرخ (ملعب الشعب) الساعة 20:00ويتصدر نفط الوسط ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة يليه الشرطة برصيد 20 نقطة ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة.