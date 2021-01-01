اليوم.. انطلاق الاسبوع الـ12 من دوري الكرة الممتاز
تنطلق منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة خمس مواجهات.
وستقام المباريات في بغداد والسماوة والنجف.
وفيما يلي جدول المباريات:
الحدود X النجف (ملعب التاجي) الساعة 14:00
السماوة X الكهرباء (ملعب السماوة) الساعة 14:00
القوة الجوية X نفط ميسان (ملعب الشعب) الساعة 16:00
نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 18:00
الطلبة X الكرخ (ملعب الشعب) الساعة 20:00
ويتصدر نفط الوسط ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة يليه الشرطة برصيد 20 نقطة ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا