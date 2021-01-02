رأسيتان تمنحان النوارس الانتصار الاول في 2021

واقيمت المباراة على ملعب الكفل لحساب الاسبوع الثاني عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.ثنائية النوارس جاءت عن طريق كرتين رأسيتين، من توقيع مهند عبد الرحيم في الدقيقة 64 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 80.وبهذا الفوز وصل الزوراء الى النقطة 19 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد القاسم عند النقطة السابعة في قاع الترتيب.