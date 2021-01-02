الحضور الجماهيري يوقف مباراة لمدة 36 دقيقة في العراق
توقفت مباراة الديوانية والصناعات الكهربائية لمدة 36 دقيقة بسبب الحضور الجماهيرية في ملعب الادارة المحلية ضمن منافسات الاسبوع الثاني عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب الديوانية، ولكن توقفت المباراة بعد دقيقة واحدة بسبب تواجد الجماهير في مدرجات الملعب.
وبعد مرور 37 دقيقة، قرر الحكم سيد كريم، استئناف المواجهة بعد عودة فريق الصناعات الى ارض الملعب من جديد عقب رفضه خوض اللقاء لتواجد الجمهور.
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