رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه الى خيتافي
أعلن نادي برشلونة المنافس في بطولة الدوري الإسباني عن رحيل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، كارليس ألينيا، إلى صفوف خيتافي في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأكد البيان الرسمي للنادي الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني أن برشلونة قد توصل لاتفاق مع خيتافي للحصول على خدمات ألينيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وسيتولى خيتافي دفع قيمة الراتب المتبقي من الموسم الحالي حتى 30 حزيران، قبل عودة ألينيا مرة أخرى إلى "كامب نو" مع فترة الإعداد للموسم القادم 2021/2022.
الجدير بالذكر أن ألينيا لم يشارك في برشلونة كثيرًا مع مدربه، رونالد كومان، في الموسم الحالي وكان معارًا في الموسم الماضي إلى ريال بيتيس.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا