رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه الى خيتافي

وأكد البيان الرسمي للنادي الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني أن برشلونة قد توصل لاتفاق مع خيتافي للحصول على خدمات ألينيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.وسيتولى خيتافي دفع قيمة الراتب المتبقي من الموسم الحالي حتى 30 حزيران، قبل عودة ألينيا مرة أخرى إلى "كامب نو" مع فترة الإعداد للموسم القادم 2021/2022.الجدير بالذكر أن ألينيا لم يشارك في برشلونة كثيرًا مع مدربه، رونالد كومان، في الموسم الحالي وكان معارًا في الموسم الماضي إلى ريال بيتيس.