الصقور تحلق لوصافة الترتيب بثنائية في شباك كناري الكرخ

نجح فريق القوة الجوية بالتحليق الى وصافة الترتيب العام في الدوري الممتاز بكرة القدم، عقب تغلبه على الكرخ 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاربعاء.

واقيمت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي لحساب الاسبوع الـ13 من المسابقة.



ويدين فريق الصقور في فوزه الى اللاعب حسين جبار في الدقيقتين 23 و61 من عمر اللقاء.



الفوز وضع الصقور في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 14 في المركز الرابع عشر.