درجال: جاهزون لاستقبال اللجنة الخليجية بملف متكامل وملاعب متميزة

وقال درجال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، "سَنَستقبل في المُدةِ مَا بَينَ 24 حَتَّى 27 من الشَهر الجَاري، وَفد اللجْنَة المُشكّـلة من قبلِ اتّحاد كَأس الخَليج العَربي، لتَفقد المَدينة الرِيَاضية في البَصرة جُنوب العِرَاق وَبَقية المَرافق الخَدمية الأُخرى ، التي من المُؤملِ أن تَستضيف بُطولة الخَليج المُقبلة نَهاية العَام الحَالي".وَأوضَح درجال أن "الحُكومة العِرَاقية وعلى أعلى المُستويات أوَلت اهتمامًا بالغًا بِملفِ خَليجي ٢٥ وَتَتابعهُ بدقةٍ ، وَأغلب المُنشآت وَالبُنى التَحتية جَاهزةً لاسْتِقبال البُطولة التي تَنتظرها جَماهيرنا الرِيَاضية بِشغفٍ، وَسَتقوم اللجْنَة خلال زيَارتها المُرتقبة بالاطلاعِ على سَير العَمل في المَشاريع المُرافقة وَزيَارة مَشروع مَلعب المِيَناء سَعة 30 ألف مُتفرج الذي أوشَك على الاكْتَمال ليَكون تُحفة فَنية رَائعة تَزدان بتَواجدِ الأشِقّاء".وَتَابع بالقولِ ان "الأشِقّاء سَيَحضرون المُباراة الوُدية بَينَ العِرَاق وَالكويت، التي سَتُقام في مَلعبِ البَصرة الدولي، في الخَامسِ والعِشرين من الشَهرِ الحَالي".وَشدّد الوزير درجال على أن "مَلف العِرَاق أصَبح جَاهزًا تَمامًا وأن أية مُلاحظات سَتدونها اللجْنَة سَيتم التَعامل مَعها بمَسؤولية ، مُنوهًا أنهُ لا يَجد في البَصرة أية نَواقص أو تَبريرات قَد تُحرم العِرَاق ثَانيةً من حَقِ الاسْتِضافة".وَأشَارَ الوزير إلى "شَغف الجَماهير العِرَاقية التي تَتطلع لاسْتِقبال الأشِقّاء في الخَليجِ على أرضِ البَصرة، راجيًا أن يَزول خَطر فَايروس كُورونا تَمامًا لتَكون المَلاعب البَصرية مُحتشدة بالآلاف الجَماهير التي سَتُعطي للبُطولةِ نكهةً وَرونقًا خَاصًا يُعيد إلى الأذْهَانِ اسْتِضافة العِرَاق لبُطولةِ خَليجي بَغداد 1979".