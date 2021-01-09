جريزمان وميسي يقودان برشلونة لإسقاط غرناطة برباعية

وتقدم برشلونة بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 12 ثم سجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 35 و42 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-0.وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 63، كما شهد هذا الشوط طرد خيسوس فاييخو لاعب غرناطة في الدقيقة 78.وبالهدفين الذين سجلهما ميسي في مباراة اليوم تصدر جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا بفارق هدف أمام جيرارد مورينو لاعب فياريال.ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.