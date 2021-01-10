العراق والإمارات يوقعان اتفاقية تعاون كروية

وافتتحَ رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، راشد بن حميد النعيمي، حفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، والامين العام، محمد فرحان.وبحسب بيان للهيئة التطبيعية فإن "الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، وتطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الدولتين في القطاعات كافة".وقالَ النعيمي، وفقاً للبيان، إن "جميع إمكانات اتحاد الكرة تحت تصرف الاتحاد العراقي، وسنقدم له كل الدعم على مستوى المنتخبات الوطنية، وتربطنا علاقات واسعة مع الاشقاء في العراق".وأضاف، أن "علاقاتنا وطيدة مع الجمهورية العراقية، وسنسعى جاهدين لرفع الحظر الكلي عن استضافة المباريات في العراق، ونتأمل زيارة بلدنا الثاني العراق في القريب العاجل".من جانبه، أكد رئيس التطبيعية، إياد بنيان أن ‏"الإمارات دولة شقيقة وهي البلد الثاني لكل العراقيين، ونثق في دعمها ومساندتها لنا في جهود رفع الحظر الكلي عن اللعبة في بلد الرافدين".