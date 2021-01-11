"قاتل" يخطف العلامة الكاملة للنجف امام الكرخ في لقاء مؤجل

واللقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري الممتاز بكرة القدم واقيم على ملعب "الساحر احمد راضي"."غزلان البادية" النجف، افتتحوا التسجيل اولاً بتوقيع اللاعب احمد كوني في الدقيقة 67، قبل ان يعدل الكرخ النتيجة عن طريق اللاعب عمر عبد الرحمن في الدقيقة 84.وحين ظن الجميع ان المباراة تتجه الى التعادل، عاد كوني ليسجل هدفه القاتل في الدقيقة 90 ليمنح فرقه العلامة الكاملة.وبهذا الفوز أصبح رصيد النجف 20 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 14 في المركز الرابع عشر.