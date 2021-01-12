مدرب اجنبي لتايكواندو العراق في التصفيات المؤهلة للأولمبياد (وثيقة)

قدم الاتحاد العراقي للتايكوندو، طلباً الى وزارة الشباب والرياضة من اجل التعاقد مع مدرب أجنبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد وبطولة اسيا.

وبحسب طلب رئيس الاتحاد ابراهيم جبار شنين، فإن الاتحاد طلب من الوزارة مبلغ 24 الف دولار من اجل اتمام التعاقد مع المدرب الاجنبي لغرض تطوير اللاعبين في بطولة آسيا وتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد.



وفي المقابل وافقت وزارة الشباب والرياضة على صرف المبلغ للإسراع بالتعاقد مع المدرب.