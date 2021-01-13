علي عدنان يطمئن الجماهير العراقية عقب إصابته في ودية الإمارات

وتعرضَ علي عدنان للإصابة بالكتف بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي بالقرب من منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ، ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة، وليحل بدلاً عنه اللاعب ضرغام إسماعيل.وقال عدنان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "انستغرام"، إن "الفحوص الطبية اكدت تعرضي لتمزق بسيط في الكتف اليسرى".وأضاف أن "الطبيب المعالج طمأنني واكد عودتي للملاعب قريباً جداً".يذكر ان مباراة المنتخب الودية أمام منتخب الامارات، امس، انتهت بالتعادل السلبي.