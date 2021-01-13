نادي الجنوب يستعين بمحترف في اميركا للمشاركة في بطولة العراق للملاكمة

وصل الى محافظة البصرة الملاكم العراقي المحترف في الولايات المتحدة الامريكية ديڤر فرهادي بدعوة رسمية من اتحاد اللعبة.

وقال امين سر الاتحاد علي عبدالزهرة في بيان ان "فرهادي هو احد الملاكمين المحترفين الذين نسعى لاستقطابهم والاستفادة من خدماتهم ليكونوا الى جانب ابناءنا من ابطال الفن النبيل".



واشار عبد الزهرة الى ان "الملاكم العراقي ديڤر فرهادي سيشارك في بطولة العراق التي ستنطلق يوم غد في البصرة وهو اول محفل رسمي له في العراق اذ سيمثل نادي الجنوب الرياضي في هذه البطولة".