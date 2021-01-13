دون عدنان وابراهيم.. وفد اسود الرافدين يعود غداً الى أرض الوطن

وبدأ المنتخب الوطني معسكره قبل 6 أيام وواجه المنتخب الاماراتي يوم امس وتعادل معه سلبياً من دون اهداف.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في حديث إن "وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، انهى معسكره التدريبي في الامارات وسيعود يوم غد الى بغداد".واوضح ان "الوفد سيتخلف عنه كل من علي عدنان واحمد ابراهيم، حيث سيغيب الاول بسبب تلقيه العلاج من اصابته فيما طلب الثاني تمديد اقامته بدبي".