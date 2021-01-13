الشكوك تحوم حول مشاركة ميسي امام سوسيداد في السوبر الاسباني

وأكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الثلاثاء أن ليونيل ميسي شعر بانزعاج عضلي خلال مباراة غرناطة الماضية التي أُقيمت في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني وانتهت بانتصار برشلونة برباعية نظيفة، ما تسبب في مطالبته بتبديله وخروجه من اللقاء.وكشفت بعض الصور عن شعور ميسي بانزعاج عضلي في ساقه اليسرى، ولذلك بعد تسجيل الهدف الرابع لـ برشلونة، تحدث كومان مع ميسي عن خروجه من الملعب، ووافق اللاعب بدوره على إجراء التبديل.وفي ظل تأكيدات كومان على شعور ميسي بانزعاج عضلي وغيابه عن تدريبات الأربعاء، فإن مشاركة القائد الأرجنتيني في مباراة ريال سوسيداد غير مؤكدة.وفي حالة غياب ميسي عن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، فإن كومان قد يلجأ إلى خيار الدفع بـ مارتين برايثوايت أو فرانسيسكو ترينكاو بدلًا منه.وسيُمثل غياب ميسي عن مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني (هذا إن تأكد غيابه بصورة رسمية) ضربة قوية لـ برشلونة، الذي يطمح إلى تحقيق أولى ألقاب العام بقيادة كومان.وشارك ليونيل ميسي هذا الموسم في 17 مباراة بالدوري الإسباني بإجمالي 1459 دقيقة سجل خلالها 11 هدفًا ومرر 4 كرات حاسمة، كما شارك في 4 مباريات بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بإجمالي 360 دقيقة، أحرز خلالها 3 أهداف ومرر كرتين حاسمتين.ويمر فريق برشلونة بفترة جيدة للغاية على مستوى الدوري الإسباني، فمنذ تعادله مع إيبار بهدف لمثله في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، خاض الفريق 3 مباريات، جميعها خارج الديار، انتصر فيها جميعًا: هويسكا 1-0، أتلتيك بيلباو 3-2 وغرناطة 4-0.ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف، ريال مدريد، و7 نقاط عن المتصدر، أتلتيكو مدريد، مع مباراتين أقل للروخيبلانكوس.وخاض برشلونة 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، انتصر في 10 وتعادل في 4 وخسر في مثلها، وله من الأهداف 37 وعليه 17.