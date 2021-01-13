بشار رسن: رفضت عروضاً أوروبية.. لم تكن لائقة

وقال رسن خلال استضافته في برنامج "ضيفنا" الذي يعرض على قناة الكاس القطرية، انه "في اخر سنتين، تلقيت عروضاً للاحتراف من البرتغال وسويسرا وبلجيكا".واضاف "رفضت جميع العروض كونها لم تكن ملبية للطموح وغير لائقة بي كلاعب للمنتخب الوطني، الان اخوض تحدياً جديداً مع نادي قطر ومن خلاله بامكاني الانتقال الى أوروبا".وعن العروض الاخرى من دوري نجوم قطر، اكد رسن ان "عروض الريان والدحيل لم تكن جادة، عرض قطر كان حقيقياً واكثر جدية".