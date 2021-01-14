شتيجن: كان بإمكاني التصدي لضربات جزاء أخرى.. ولا يهمني المنافس في النهائي

توج مارك أندريه تير شتيجن بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه برشلونة أمام ريال سوسيداد بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بتصدياته المذهلة، سواء أثناء المباراة أو في ركلات الترجيح.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد وتأهل للنهائي بركلات الترجيح، ونجح تير شتيجن في التصدي لثلاث ركلات جزاء.

وتحدث الحارس الألماني الدولي في تصريحات عقب المباراة نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية وقال بشأن تصديه لركلات الترجيح: "حسنًا لم أدرسهم".

وأضاف "كنت أعرف أن أويارزابال لديه الكثير من الخبرة، في النهاية الأمر مختلف قليلاً، سعيد جدًا، كان ريال سوسيداد منافسًا صعبًا، لكن كان بإمكاني أن أتصدى لبعض ضربات الجزاء الإضافية، واستحقينا الفوز".

وعن تقييم للمباراة، استطرد تير شتيجن: "في أول 25 دقيقة ضغطوا علينا بقوة وفعلوا ذلك بشكل جيد للغاية، استغرق الأمر منا الكثير، لكن شيئًا فشيئًا وجدنا مساحات ولعبنا بين الخطوط، لقد تعبوا وتمكنا من السيطرة على الكرة أكثر".

وأكمل "في الوقت الإضافي، نحن جميعًا كنا أكثر تحفظًا، لأنه إذا قاموا بالتسجيل فمن الصعب جدًا أن ترد".

وسيلاقي برشلونة الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في النهائي، وبسؤال تير شتيجن عن الخصم الذي يفضل مواجهته أجاب: "لا يهمني من يلعب في النهائي، حان الوقت الآن للتعافي".

وأتم بشأن ركلة الجزاء التي تم احتسابها لريال سوسيداد خلال المباراة: "لا أعرف ما إذا كان قد لمس فرينكي الكرة بيده، لكن هناك الكثير من الكاميرات إذا كانت ركلة جزاء فهي صحيحة".