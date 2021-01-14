الأولمبية الدولية تدعو العراق لإصلاح الوضع الأولمبي الداخلي

أبرقت اللجنة الأولمبية الدولية الى الأولمبية العراقية رسالة تضمنت الخطوات الواجب اتخاذها لإصلاح الوضع الأولمبي العراقي.

وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين في بيان ان "رسالة الاولمبية الدولية المرسلة امس ارسلت الى السيدين عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، ورعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتهية ولايته".



واوضح حسين ان "الاولمبية الدولية حثت على انعقاد الجمعية العامة للاولمبية العراقية في العاشر من شباط المقبل لتفويض لجنة ثلاثية مؤقتة تنبري لادارة العمل الاولمبي العراقي والتهيئة لاقامة المؤتمرات الانتخابية لانبثاق مكتب تتفيذي جديد".



وختم مدير المكتب الاعلامي للجنة الاولمبية تصريحه قائلاً ان "الوزارة واللجنة الاولمبية عازمتان على تجاوز اخطاء المرحلة الماضية والالتزام بالقوانين العراقية النافذة ورسالة الاولمبية الدولية سعيا لإنهاء الوضع الحالي والانتقال لمشهد اولمبي شرعي ومستقر".