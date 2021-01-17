ساعات حاسمة في مستقبل محمد داود

ودخل نادي الشرطة منذ مدة في مفاوضات جادة مع اللاعب محمد داود تمهيداً لضمه لصفوف القيثارة الخضراء.وقال المنسق الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز إن "ادارتي الشرطة والنفط تواصلان المفاوضات لنقل اللاعب محمد داود لصفوف القيثارة الخضراء".واوضح أن "الادارتين توصلتا الى اتفاق على بعض النقاط التي تخص عقد اللاعب"، مشيراً إلى أن "ادارة النفط طالبت بمهلة الى ما بعد نهاية مباراة الفريق امام الميناء".ولعب النفط امس امام الميناء وتغلب بهدف دون رد، حيث من المقرر ان يرد النفط على عرض الشرطة خلال الساعات المقبلة.يذكر ان داود سجل حتى الان 4 اهداف في الموسم الحالي بعد مرور 14 جولة على انطلاق الدوري الممتاز.