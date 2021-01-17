جراح الأنيق تستمر.. القيثارة تعمقها برأسية "الفدائي"
قاد "الفدائي" سعد ناطق، فريقه الشرطة للفوز على نظيره الطلبة بنتيجة 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات الاسبوع الرابع عشر من دوري الكرة الممتاز.
وتمكن ناطق من قيادة فريقه للفوز في اللقاء بعدما ارتقى فوق الجميع واطلق رأسية سكنت في شباك الانيق عند الدقيقة 37.
الفوز ارتقى بالشرطة الى النقطة 27 في المركز الثالث متخلفاً بفارق الاهداف عن نفط الوسط الوصيف.
اما الطلبة فتعمقت جراحه ليبقى في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.
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