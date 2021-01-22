درجال يثمن مسيرة لاعبة التجذيف ميرا ويكرمها في مصر

وثمن وزير الشباب والرياضة مواصلة اللاعبة مسيرتها في رياضة التجذيف بتحدي وإرادة كبيرتين لتكون إحدى بطلات العراق في هذهِ الرياضة الصعبة، وإنموذجًا للمرأة العراقية المتميزة،وكان عدنان درجال قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس لتسلم راية الدورة العربية الرابعة عشرة وبغداد عاصمة الشباب العربي التي سينظمهما العراق العام الحالي،حيث التقى بنظيره وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي لبحث افاق التعاون في المجالين الشبابي والرياضي وتفعيل بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، فضلاً عن تمكين الشباب العراقي من المشاركة في ورش و دورات أكاديمية إعداد القادة الشباب