برشلونة يتاهل إلى دور الـ16 لكاس ملك اسبانيا

وسنحت الفرصة أمام برشلونة الذي خاض المباراة بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الموقوف لمباراتين، لحسم مواجهته أمام كورنيا الذي أطاح بأتلتيكو مدريد من الدور السابق، في الوقت الأصلي عندما حصل على ركلتي جزاء أهدرهما البوسني ميراليم بيانيتش (39) والفرنسي عثمان ديمبيلي (79).وعوّض ديمبيلي في الشوط الإضافي الأول عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 92، قبل أن يطمئن الدنماركي مارتن برايثوايت أنصار الفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (120).وتأهل إلى الدور ذاته أتلتيك بلباو بفوزه على مضيفه إيبيسا من الدرجة الثالثة 2-1.