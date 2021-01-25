بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي وحدته التدريبية الثانية تحضيراً لمواجهة الكويت

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم وحدته التدريبية الثانية على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، مساء اليوم الاثنين، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب الكويت بعد غد الاربعاء على ملعب جذع النخلة.



وشهدت الحصة التدريبية الثانية لأسود الرافدين، بقيادة المدرب ستريشكو كاتانيتش، التركيز على الجوانب التكتيكية، وكيفية إعداد اللاعبين لمواجهة الازرق الكويتي. وسيخوضُ منتخبنا الوطني، يوم غد الثلاثاء، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب الفيحاء بتمام الساعة الخامسة مساءً.