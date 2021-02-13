كومان يخطط لتغييرات كبيرة في تشكيل برشلونة أمام ألافيس

يلتقي برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ولم يعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة ألافيس حتى الآن. ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في المباراة، كالآتي:

الدفاع: مينجويزا - أومتيتي - لينجليت - ألبا.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بويج.

الهجوم: ترينكاو - ميسي - جريزمان. حراسة المرمى: شتيجن.الدفاع: مينجويزا - أومتيتي - لينجليت - ألبا.الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بويج.الهجوم: ترينكاو - ميسي - جريزمان. يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.