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مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان

رياضة

2021-02-16 | 03:20
مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان
552 مشاهدة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتقام المباراة على ملعب "كامب نو" في برشلونة، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مواجهة اليوم، التاسعة بين الفريقين في آخر ثماني سنوات ضمن المسابقة القارية الأولى، ويقف التاريخ مع النادي الكتالوني
وكانت "أفظع" مواجهات سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ16 من دوري الأبطال في 2017، عندما تقدم الفريق الباريسي ذهابا برباعية نظيفة على ملعب "بارك دي برانس"، لكن مباراة الإياب شهدت أشهر "ريمونتادا" في السنوات الأخيرة، عندما قلب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه النتيجة في الثواني القاتلة إلى فوز تاريخي 6-1.
وتوقع موقع "thehardtackle" الرياضي الشهير، أن يبدأ باريس سان جيرمان، الذي سيفتقد لخدمات نجمه الأول البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، المباراة بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى: كايلور نافاس
في خط الدفاع: كورازوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، ثيلو كيرير
في خط الوسط: ماركو فيراتي، إدريسا غايا، لياندرو باريديس
في خط الهجوم: كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، مويس كين.
أما برشلونة، فمن المرجح حسب "thehardtackle" أن يعتمد على الأسماء التالية:
في حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيغن
في خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمنت لينغليه، فرينكي دي يونغ، أوسكار مينغويزا
في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، بيانيتش
في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي.
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