مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان

وستكون مواجهة اليوم، التاسعة بين الفريقين في آخر ثماني سنوات ضمن المسابقة القارية الأولى، ويقف التاريخ مع النادي الكتالوني

وكانت "أفظع" مواجهات سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ16 من دوري الأبطال في 2017، عندما تقدم الفريق الباريسي ذهابا برباعية نظيفة على ملعب "بارك دي برانس"، لكن مباراة الإياب شهدت أشهر "ريمونتادا" في السنوات الأخيرة، عندما قلب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه النتيجة في الثواني القاتلة إلى فوز تاريخي 6-1.وتوقع موقع "thehardtackle" الرياضي الشهير، أن يبدأ باريس سان جيرمان، الذي سيفتقد لخدمات نجمه الأول البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، المباراة بالتشكيلة التالية:في حراسة المرمى: كايلور نافاسفي خط الدفاع: كورازوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، ثيلو كيريرفي خط الوسط: ماركو فيراتي، إدريسا غايا، لياندرو باريديسفي خط الهجوم: كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، مويس كين.أما برشلونة، فمن المرجح حسب "thehardtackle" أن يعتمد على الأسماء التالية:في حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيغنفي خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمنت لينغليه، فرينكي دي يونغ، أوسكار مينغويزافي خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، بيانيتشفي خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي.