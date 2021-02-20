التطبيعية توجه دعوة لاندية الدوري الممتاز بشأن اجراءات حظر التجوال

وذكرت الهيأة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الهيأة التطبيعية تدعو أندية الدوري الممتاز إلى ارسال أرقام المركبات الخاصة مع نوع المركبة والموديل للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على البريد الإلكتروني للاتحاد" ، مبينة، ان الرسائل يجب ان تكون مرسلة قبل الساعة 12 ظهراً ليتسنى استكمال الاجراءات بأسرع وقت ممكن.يذكر ان الهيأة التطبيعية حصلت على استثناء من قيادة العمليات المشتركة لتسهيل حركة الاندية واللاعبين وعدم توقف دوري الكرة الممتاز.