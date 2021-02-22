الكونفدرالية الافريقية تسفر عن مواجهات عربية قوية
أسفرت قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم موسم 2020 -2021 التي سحبت ،اليوم الاثنين، عن عدة مواجهات عربية قوية.
وأبرز المواجهات العربية، ستكون بين بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية والرجاء البيضاوي المغربي ضمن المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الثانية سيتقابل نهضة بركان حامل اللقب مع شبيبة القبائل الجزائري.
وشهدت المجموعة الأولى تواجد وفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي.
ومن المحتمل أن تشهد المجموعة الثالثة مواجهة تونسية خالصة بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي.
ولم يحسم النجم الساحلي تأهله، حيث فاز بنتيجة 2-1 ذهابا خارج قواعده على يانغ بافولوز من إسواتيني، وسيحدد لقاء الإياب بين الفريقين المقرر في تونس غدا الثلاثاء هوية المتأهل.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
- المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وأهلي بنغازي الليبي.
- المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.
- المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانغ بافولوز من إسواتيني، الصفاقسي التونسي، ساليتاس من بوركينا فاسو وجاراف السنغالي.
- المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي، بيراميدز المصري، نكانا الزامبي والفائز من لقاء نامبوغو التنزاني وبريميرو دو أوغوستو الأنغولي.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا