بالفيديو : المصري محمد النني يسجل هدفا رائعا لارسنال

سجل الدولي المصري محمد النني، هدفا عالميا لفريقه ارسنال مسهما بفوزه على مضيفه اولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبمجرد نزول المصري لأرضية الملعب في آخر 10 دقائق من عمر المباراة كبديل لويليان حيث كانت النتيجة تشير الى التعادل 1- 1 ، استطاع أرسنال اقتناص المقدمة بهدف من رأسية غابرييل.



قبل ان يحرز النني هدفا أقل ما يوصف بالعالمي من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة الـ85 ، ليسهم بفوز فريقه بنتيجة 3 – 1 ويسهل عليه المهمة في مباراة الاياب حيث ستقام على ستاد الامارات في لندن.