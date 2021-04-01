النجف واربيل يتقاسمان نقاط المباراة ضمن الممتاز

وسجل فريق اربيل هدف التقدم في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الاول باقدام الاعب موموني شافيو ، فيما ادرك فريق النجف التعادل في الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق اللاعب طاهر حميد .وبهذا التعادل حافظ فريق النجف على مركز الوصافة في الدوري العراقي الممتاز بشكل مؤقت فيما ظل اربيل في المركز الحادي عشر.