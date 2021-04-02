ممثلا الدولي والآسيوي يجتمعان مع ممثلي الدوري الممتاز

وشهدَ الاجتماعُ حضور ممثلي جميع الأندية المشمولة، بغياب ممثل نادي القوة الجوية.واستمعَ ممثلا الاتحادين الدولي والآسيوي إلى وجهات النظر المختلفة والمقترحات الخاصة التي طُرحت من ممثلي أندية الدوري الممتاز والتي تناولت مختلف القضايا والفقرات في النظام الأساسي قبيل موعد المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 4/4/2021 وصولا إلى إقامة انتخابات مكتب تنفيذي في شهر حزيران المقبل يعمل لمدة أربع سنوات مقبلة.