بالفيديو: هدف على طريقة "رابونا" ينال جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

توج الدولي الأرجنتيني، إيريك لاميلا، جناح فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل هدف عن شهر مارس/ آذار الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "تويتر"، فإن هدف لاميلا بيسراه في مواجهة توتنهام وأرسنال (1-2) في "ديربي" شمال لندن لحساب الجولة الـ28 من الدوري الممتاز، اختير كأفضل هدف في شهر مارس.

واستلم لاميلا الكرة داخل منطقة الجزاء، وقام بتسديدها على طريقة "رابونا" الاستعراضية، مغالطا الدفاع والحارس، لتعانق كرته الشباك.



والـ"رابونا" هي حركة في كرة القدم، يقوم فيها اللاعب بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز الأخرى.