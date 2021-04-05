قائمة هدافي الدوري الانكليزي تشهد تراجع محمد صلاح

وأحرز هاري كين هدفين لتوتنهام في مرمى فريق مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، وتصدر ترتيب هدافي "البريمير ليغ"، ليرد الصاع صاعين لوصيفه النجم محمد صلاح (18 هدفا)، الذي سجل الهدف الثاني "للريدز" في مباراته أمام مضيفه أرسنال (3-0)، يوم السبت، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.كما رفع كين رصيده إلى 84 هدفا خلال 120 مباراة خاضها خارج الديار في مسيرته بالدوري الممتاز الممتاز، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خارج أرض فريقه في تاريخ "البريميرليغ".وفي ما يلي قائمة هدافي "البريمير ليغ":1- الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير – (19 هدفا)2- المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول – (18 هدفا)3- البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد – (16 هدفا)4- الإنجليزي باتريك بامفورد، مهاجم ليدز يونايتد– (14 هدفا)- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين خط وسط إيفرتون – (14 هدفا)6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام – (13 هدفا)7- الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب خط وسط مانشستر سيتي - (12 هدفا)- الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي – (12 هدفا)9- الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا – (11 هدفا)- الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال – (11 هدفا)