تصريحات نارية من كلوب قبل لقاء ريال مدريد

وفي تصريحات صحفية، قال كلوب: "لدينا حافز كبير للفوز بالمباراة أمام ريال مدريد، ونطمح للفوز بدوري الأبطال".وردا على سؤال حول الإصابة التي تسبب بها راموس لصلاح في نهائي دوري الأبطال 2018، أوضح كلوب: "لا نلعب المباراة من أجل الانتقام"، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وأضاف: "إنها المرة الأولى التي نلعب فيها مع ريال مدريد منذ ذلك الحين، لذا فإن أحداث ذلك اللقاء لا تزال حاضرة في ذهني".وتابع: "أجبت أحد الصحفيين بعد تلك المباراة فيما إذا كنت سأدعو راموس لعيد ميلادي، بقولي لا، ولكن الأمر مختلف الآن وقد أعيد التفكير بالأمر".واسترسل قائلا: "ما حدث في تلك الليلة لم يعجبني. الأمر مرّ على حدوثه وقت طويل، ولا أضمر أي شعور بالغضب، فكل ما يهمني الآن إعداد فريقي لخوض المباراة".وعن حظوظ ليفربول، أوضح كلوب: "يمر ليفربول بموسم صعب، ولكن نريد أن نظهر للريال كم نحن أقوياء في الملعب. هناك من يقول إن النادي الإسباني هو المرشح الأوفر حظا، لكننا مستعدون للتحدي".واختتم كلوب تصريحاته بالقول: "كانت ظروف مباراتنا مع ريال مدريد في 2018 مختلفة تماما، وحدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين".