الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم يشدد اجراءاته الصحية على اللاعبين

ووفقا للوائح الجديدة، سيتعين على اللاعبين الذهاب إلى المران والمباريات باستخدام سياراتهم الخاصة، مع محاولة تجنب استخدام غرف اللاعبين بأكبر قدر ممكن.وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أنه يجب الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر، مع التهديد بفرض غرامات على الفرق غير الملتزمة بتطبيق اللوائح.وجاء هذا القرار بعدما أكدت تقارير محلية إصابة أكثر من 50 لاعبا في أندية عديدة بفيروس كورونا.وتوفي أكثر من 56 ألف شخص بعد الإصابة بالفيروس في الأرجنتين، مع تزايد أعداد المصابين والإعلان عن وجود 13667 مصابا و272 حالة وفاة في آخر 24 ساعة