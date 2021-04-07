زيدان: لدينا ديناميكية جيدة ويجب ان نرتاح قبل الكلاسيكو

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه شعور جيد للغاية، بعد أن "لعبنا مباراة رائعة، رغم أننا واجهنا صعوبة أيضًا في بداية الشوط الثاني، وفخور جدًا بجميع اللاعبين، لكن هناك مباراة إياب".وأضاف زيدان، "غياب فاران لم نغير أي شيء، فقط شارك ميليتاو بدلا منه، وحدث لنا الكثير من الإصابات، لكننا مستعدون".وتابع، أنا "سعيد بفينيسيوس لأنه كان يحتاج للتسجيل مثل أسينسيو وبنزيما، وهو يلعب بشكل جيد، ويساعد الفريق، وحين يسجل يمنحه ذلك المزيد من الطاقة".وعما إذا كانت أفضل مباراة لفينيسيوس، أجاب، "لا أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة، لكن تسجيله هدفين في ربع النهائي مهم للغاية".وأردف: "أنا سعيد من أجل اللاعبين، ولدينا ديناميكية جيدة، واللاعبون متعبون للغاية وعلينا أن نرتاح قبل الكلاسيكو.