درجال: الوزارة ستواصل تقديم الدعم والاسناد للرياضة العراقية

وقال درجال في بيان ورد للسومرية نيوز،، إن" القوة الجوية قادر على تقديم المستوى الذي يعكس تطور الكرة العراقية حينما يتبارى مع فرق اندية الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي ضمن المجموعة الثانية، مشيدا بالاداء الرجولي لكتيبة الصقور التي حولت تأخرها بهدف الى تعادل ودخول معترك المنافسة القارية الى جانب الممثل الثاني للكرة العراقية فريق الشرطة".واضاف درجال ان" وزارة الشباب والرياضة ستواصل تقديم الدعم والاسناد للرياضة العراقية، وستكون منشآتها الرياضية وملاعبها مفتوحة امام الاتحادات والأندية، وعوناً لهم في تحقيق النتائج المرجوة وتجاوز العديد من الصعوبات".