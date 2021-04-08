حكم يثير الجدل بطلب غريب من هالاند

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اقتراب أحد الحكام المساعدين الروماني أوكتافيان شوفر من هالاند الملقب بـ"الفتى الذهبي" في النفق بعد المباراة، للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.ويعد هالاند البالغ 20 عاما من أبرز المواهب الواعدة، وتتنافس كبار الأندية الأوربية للحصول على توقيعه وضمه لصفوفها، وعلى رأسهم السيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد، إذ ليس من المعتاد أن يطلب الحكام من اللاعبين، الحصول على توقيع عقب المواجهات.