رونالدو يحطم رقماً قياسياً جديداً بالدوري الايطالي

رونالدو سجل الهدف الأول ليوفنتوس، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 25 هدف هذا الموسم، ويواصل تصدر جدول ترتيب الهدافين.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو هو واحد من بين 3 لاعبين تمكنوا من تسجيل 25 هدفا على الأقل في موسمين بالدوري الإيطالي، بعد تخطي سنهم الـ30 عامًا.وأضافت أن الثنائي الذي سبق كريستيانو لهذا الرقم، هم جونار نوردال وأنتونيو دي ناتالي.