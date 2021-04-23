اخر المنسحبين من السوبر الأوروبي بنك الاستثمار الأمريكي

وكان من المفترض أن يمول بنك الاستثمار الأمريكي بطولة دوري السوبر الأوروبي بتقديم 3.5 مليار يورو "4.2 مليار دولار" للأندية التي أعلنت إطلاق الدوري من أجل الإنفاق على البنية الأساسية للبطولة، وتجاوز تأثيرات أزمة كوفيد-19ويبدو أن بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" قد انسحب من المشروع أيضا وأصدر البنك بيانا جاء فيه: "من الواضح أننا أخطأنا في تقدير الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة وكيف يمكن أن تؤثر عليهم في المستقبل".وقال متحدث باسم البنك: "سوف نتعلم من هذه التجربة".