حرب جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان والسبب ميسي ونيمار

وفسرت الصحيفة تصريحات نيمار، أمس الثلاثاء، بعدم تعجله التجديد مع باريس سان جيرمان رغم سعادته في النادي الفرنسي، بانها بمثابة عرض نفسه على برشلونة.وأضافت أن "باريس يدرك مدى رغبة نيمار في اللعب بجانب ميسي، بغض النظر عن الفريق، خاصة بعدما أكد أنه يشعر بارتياح في حديقة الأمراء، وبدأ يصل بسان جيرمان إلى مراحل بعيدة في دوري أبطال أوروبا".وهذا ما يدفع النادي الفرنسي أيضا لمحاولة التعاقد مع ميسي، وتعزيز قوة الفريق بالنجمين، بدلًا من خسارة البرازيلي.أما في برشلونة، فيعملون حاليًا على تجديد عقد "البرغوث"، كما يدركون رغبة نيمار في العودة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تحقيق توازن اقتصادي في وجود هذا الثنائي، بحسب "موندو ديبورتيفو".وكانت آمال البارسا في تحقيق دخل مادي كبير قد تبددت، بعد فشل فكرة دوري السوبر الأوروبي، والآن ربما يفكر في صفقة تبادلية مع سان جيرمان من أجل استعادة نيمار، مثلما كان التفكير في عام 2019.ورغم أن أولوية برشلونة، كانت تتمثل في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلا أن نيمار يعد عنصرًا جذابًا أيضًا، كما أنه ليس بغريب عن كامب نو.