قائد تشيلسي يشيد بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما: سجل هدفا رائعا

وقال أزبيليكويتا في تصريحات صحفية، ان "بنزيما سجل هدفا رائعا، إنه مهاجم جيد جدا، تمركز وحصل على الكرة وحصل على الهدف، يجب أن نحذر في المباراة المقبلة".وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، في معقل الميرنجي ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.وقدم تشيلسي أداء نموذجيا في الشوط الأول، لكنه أضاع مجموعة من الفرص، ولم يتصرف مهاجموه بشكل مناسب فيما يخض اللمسة قبل الأخيرة.واضاف أزبيليكويتا، "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد جدا في أول 20 أو 25 دقيقة، حصلنا على هدف وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد، وتعادلوا هم من كرة ثابتة".وأردف قائد تشيلسي: "إنها ليست سوى النصف الأول، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبا أمام ريال مدريد، وبدأنا بشجاعة، توجب علينا الأداء على أعلى مستوى".وزاد: "يتطلب منك نصف نهائي دوري الأبطال أن تلعب بأفضل ما لديك، افتقدنا للتمريرة الصغيرة الأخيرة التي كانت ستمنحنا الخيار الأفضل، أعتقد أننا أدينا بشكل جيد في التحليل العام للقاء".وعلى هذا النحو، تأجل حسم بطاقة المتأهل إلى النهائي بين الفريقين إلى لقاء الإياب المرتقب في 5 آيار على ملعب ستامفورد بريدج.