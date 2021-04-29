Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكهرباء تؤكد: هناك تحسن سيطرأ على تجهيز الطاقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رونالدو مطالب بدفع مبلغ خيالي كتعويض عن جريمة متهم بها

رياضة

2021-04-29 | 10:59
رونالدو مطالب بدفع مبلغ خيالي كتعويض عن جريمة متهم بها
2,805 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية، أن عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايوركا تطالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدفع مبلغ خيالي كتعويض للأذى النفسي، بعد اتهامها له بجريمة اغتصابها عام 2009


واتهمت كاثرين مايوركا، البالغة من العمر 37 عاما، قبل 3 سنوات، كريستيانو رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، حين كان عمر النجم البرتغالي 25 عاما، وهو نفس الصيف الذي انتقل فيه إلى صفوف ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، واستنادا لوثائق مسربة من المحكمة، فإن عارضة الأزياء الأمريكية تطالب الآن بتعويضات خيالية، تصل إلى 56 مليون جنيه إسترليني، وذلك كتعويض للأذى النفسي والجسدي الذي عانت منه طوال السنوات الماضية من جراء عملية الاغتصاب.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن محامي الدفاع عن كاثرين طلب من القاضي حصول موكلته على مبلغ تعويضي يبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل الآلام والمعاناة التي تعرضت لها في السنوات الماضية، و18 مليون أخرى مقابل الآلام والمعاناة التي ستتعرض لها مستقبلا، وأخيرا 18 مليون إضافية كتعويض عقابي.
كما تطالب الأمريكية أيضا بدفع نفقات تصل إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني، كرسوم القضية التي تبلغ 1.1 مليون يورو، ليصبح المجموع الإجمالي الذي سيترتب على رونالدو دفعه 56.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يساوي راتب الدون لمدة عامين في يوفنتوس.
ونفى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، تهمة الاغتصاب التي وجهتها له كاثرين مايوركا في عام 2009، وكتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أنفي بشدة تهمة الاغتصاب الموجهة لي، الاغتصاب جريمة مشينة وضد كل ما أؤمن به".
وأعلن بيتر كريستيانسن، محامي اللاعب البرتغالي، في أكتوبر 2018، أن موكله أقام علاقة "برضى كامل" من مايوركا، وأكد في بيان: "ينفي اللاعب تماما جميع الاتهامات...وأن ما حصل في لاس فيغاس عام 2009 كان برضى كامل من مايوركا".
ووقعت كاثرين مايوركا على تسوية ودية سنة 2010، وحصلت على مبلغ 270 ألف جنيه إسترليني، تتعهد من خلالها بعدم الحديث عما جرى، لكنها عادت في عام 2018 لرفع دعوى قضية ضد النجم البرتغالي تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، وادعت أنها وقعت على تسوية ودية تحت الإكراه.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
الصحة تدرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين
21.96%
15:50 | 2021-04-28
الصحة تدرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين
15:50 | 2021-04-28
تفاصيل جديدة حول &quot;هجوم عرعر&quot; الذي أطاح بقيادات أمنية
19.32%
08:44 | 2021-04-28
تفاصيل جديدة حول "هجوم عرعر" الذي أطاح بقيادات أمنية
08:44 | 2021-04-28
الصحة تكشف حقيقة دخول &quot;السلالة الهندية&quot; إلى العراق
18.31%
15:00 | 2021-04-28
الصحة تكشف حقيقة دخول "السلالة الهندية" إلى العراق
15:00 | 2021-04-28
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
14.44%
02:59 | 2021-04-28
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
02:59 | 2021-04-28
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق
14.11%
09:04 | 2021-04-28
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق
09:04 | 2021-04-28
بالجدول.. مواعيد مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب
11.86%
10:23 | 2021-04-28
بالجدول.. مواعيد مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب
10:23 | 2021-04-28
المزيد

الفيديو

بالفيديو: هل يتم دمج الانتخابات المحلية والتشريعية؟
Play
بالفيديو: هل يتم دمج الانتخابات المحلية والتشريعية؟
06:46 | 2021-04-29
بالفيديو: مواطنون يطالبون مرشحي النتخابات بتطبيق الوعود على ارض الواقع
Play
بالفيديو: مواطنون يطالبون مرشحي النتخابات بتطبيق الوعود على ارض الواقع
06:32 | 2021-04-29
بالفيديو: نزوح عكسي لمئات الايزيديين بسبب الوضع الامني‎
Play
بالفيديو: نزوح عكسي لمئات الايزيديين بسبب الوضع الامني‎
06:13 | 2021-04-29
بالفيديو: يأس المواطن العراقي من الكهرباء
Play
بالفيديو: يأس المواطن العراقي من الكهرباء
05:59 | 2021-04-29
بالفيديو: الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن فاجعة ابن الخطيب
Play
بالفيديو: الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن فاجعة ابن الخطيب
05:31 | 2021-04-29
بالفيديو والصور: احراق نفايات مستشفيات كورونا داخل معرض بغداد الدولي!
Play
بالفيديو والصور: احراق نفايات مستشفيات كورونا داخل معرض بغداد الدولي!
05:14 | 2021-04-29
محافظ ديالى يُطمئن الاهالي باستقرار امني.. والشمري يكشف تفاصيل الزيارة (فيديو)
Play
محافظ ديالى يُطمئن الاهالي باستقرار امني.. والشمري يكشف تفاصيل الزيارة (فيديو)
05:57 | 2021-04-28
العمليات المشتركة تعلن اعادة توزيع القطعات الامنية في ديالى (فيديو)
Play
العمليات المشتركة تعلن اعادة توزيع القطعات الامنية في ديالى (فيديو)
04:57 | 2021-04-28
بالفيديو الكشف عن اسباب فاجعة ابن الخطيب
Play
بالفيديو الكشف عن اسباب فاجعة ابن الخطيب
03:39 | 2021-04-27
بالفيديو: قليل عن أجاثا كريستي.. اعظم مؤلفة روايات جرائم في التاريخ!
Play
بالفيديو: قليل عن أجاثا كريستي.. اعظم مؤلفة روايات جرائم في التاريخ!
08:00 | 2021-04-26
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.